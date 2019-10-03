МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Отечественной электроэнергетике необходима максимальная консолидация сетевого комплекса для повышения стандартов его работы, заявил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

"Государство, как акционер крупнейшей электросетевой компании "Россети", заинтересовано в распространении действующих здесь единых высоких принципов качества на весь отечественный сетевой комплекс. Поэтому министерство энергетики поддерживает процесс консолидации. Нужно выводить отечественный электросетевой комплекс на качественно новый уровень. Создавать современные цифровые платформы, где будут взаимодействовать потребители электроэнергии, производители оборудования и субъекты электроэнергетики — сетевые и генерирующие компании", — подчеркнул Грабчак.

По его словам, в будущем энергетики пока много неясного, ведь технологии стремительно меняются. Трудно предугадать, какие из них появятся в ближайшем будущем. Недавно говорили, что через пять-десять лет в РФ ворвутся накопители, и лицо электроэнергетики кардинально изменится. Но этого до сих пор не произошло, по крайней мере, в промышленном масштабе, хотя мы близки к этому, сказал он.