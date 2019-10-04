МИНСК, 4 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова обсуждать увеличение поставок нефтепродуктов на Украину; по его словам, сотрудничество двух стран в ТЭК не направлено против других стран, а является залогом безопасности.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области", — сказал Лукашенко в пятницу в Житомире на пленарном заседании форума регионов двух стран. Трансляцию ведет украинский телеканал 112.

Белорусский президент напомнил о проработке альтернативных путей поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Он отметил, что большая часть переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским была посвящена этой теме. "Мы договорились, что в этом направлении мы не просто будет прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать… Это естественно, это не направлено против каких-то других стран, это наша необходимость, нынешняя безопасность двух государств", — подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова развивать сотрудничество с Украиной в ТЭК, АПК, транспортно-логистической сфере, в промышленной кооперации.