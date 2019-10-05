МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Электросетевой комплекс компании "Россети" на 100% готов к отопительному осенне-зимнему сезону 2019/2020 и пику нагрузок. Об этом главе Минэнерго Александру Новаку и министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву доложил генеральный директор компании Павел Ливинский.

По его словам, финансирование программы технического обслуживания и ремонтов в 2019 году была увеличена на 2,6 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, количество ремонтируемых трансформаторов выросло на 4%, а воздушных линий — на 3%.

"В результате работы, проделанной в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, достигнутая в этом году положительная динамика производственных показателей сохранится и во время пиковых нагрузок", — сказал Павел Ливинский.

Кроме того, он подчеркнул, что компания "Россети" предлагает внести в законодательство изменения, включающие недопущение присвоения статуса ТСО новым компаниям, передачу нового электросетевого имущества только сетевым компаниям, отвечающим за обеспечение системной надежности электросетевого комплекса в регионах присутствия.