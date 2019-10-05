МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия и Филиппины намерены провести предварительное технико-экономическое обоснование возможного проекта строительства АЭС малой мощности, сообщила компания "Русатом – Международная сеть" (входит в госкорпорацию "Росатом").

Соответствующий меморандум о намерениях подписан на полях российско-филиппинского бизнес-форума в Москве.

По критериям МАГАТЭ, к реакторам малой мощности относятся установки мощностью менее 300 МВт. Малые модульные реакторные установки (ММР) могут быть построены независимо друг от друга или в виде модулей в большем комплексе, с добавлением мощности постепенно, по мере необходимости. У малых модульных реакторов есть ряд преимуществ перед традиционными атомными энергоблоками большой мощности. Строительство ММР идет быстрее и не требует больших вложений, что позволяет снизить финансовые риски и облегчить приток инвестиций в это направление атомной энергетики. Кроме того, модульная конструкция позволяет гибко подходить к выбору величины мощностей АЭС.

Ранее сообщалось, что Росатом переходит к практической реализации своего проекта маломощной АЭС модульного типа на основе российской реакторной установки РИТМ-200. Мощность одного энергоблока должна быть не меньше 50 мегаватт.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с филиппинским лидером Родриго Дутерте в четверг сообщил, что Россия предлагает Филиппинам содействие в развитии атомной энергетики этой страны.