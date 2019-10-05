КИЕВ, 5 окт /ПРАЙМ/. Группа "Нафтогаз Украины" и компания "Оператор ГТС Украины" делают все возможное, чтобы отделение оператора газотранспортной системы состоялось до 1 января 2020 года, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что компания подала в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявку на сертификацию, надеется получить лицензию на транспортировку газа до 1 января 2020 года.

"Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться выделение независимого оператора ГТС, группа "Нафтогаз" обратилась к НКРЭКУ и секретариату Энергетического общества с просьбой о параллельной сертификации. Со своей стороны как "ОГТСУ", так и группа "Нафтогаз" делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно", — заявил Коболев на странице в Facebook в субботу.

С 1 июля 2019 начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали с АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу текущего года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов Украины.