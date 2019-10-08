МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия в среднесрочной перспективе ориентируется на цену нефти на уровне порядка 50 долларов за баррель и закладывает ее в своей стратегии развития, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире "Россия-24".

"Мы для своей стратегии — в прогнозе социально-экономического развития Россия исходит из достаточно консервативного сценария — мы считаем, что в перспективе среднесрочные цены на нефть будут в районе 50 долларов (за баррель — ред.). И прогноз социально-экономического развития сформирован из этой цены", — сказал Новак.

По его словам, если цены будут выше, это даст дополнительные возможности для экономики страны, дополнительные поступления в бюджет.