МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 7 октября составил 20,768 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,21%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ вырос до 67,1% с 66,96% в предыдущий день.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Как отмечал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в связи с этим Украине необходимо было накопить больше газа в хранилищах к отопительному сезону 2019-2020 годов — 20 миллиардов кубометров. Пресс-служба "Укртрансгаза" 24 сентября сообщила о достижении этого показателя, который, по ее данным, стал крупнейшим за последние девять лет. Как отметили в "Укртрансгазе", в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС это позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. По словам Оржеля, следующая министерская встреча состоится в 20-х числах октября.