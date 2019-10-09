МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 425,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 1,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,6 миллиона баррелей в день, поднявшись на 200 тысяч в сравнении с показателем предыдущей недели.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1 миллион баррелей — до 41,7 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 228,8 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 260 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю упали на 3,9 миллиона баррелей, или на 3%, составив 127,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 2,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 200 тысяч, до 644,6 миллиона баррелей.