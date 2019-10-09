КИЕВ, 9 окт /ПРАЙМ/. Долги украинских облгазов перед оператором газотранспортной системы (ГТС) превысили 1,5 миллиарда долларов, сообщил в среду глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Имеем миллиардные разбалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 миллиардов гривен (более 1,5 миллиарда долларов — ред.). Рынок, на котором такое происходит — нельзя назвать европейским", — написал он в Facebook.

Он добавил, что для решения этой проблемы "Нафтогаз" согласен перейти к модели, при которой компания будет брать ответственность за отборы всех тепловиков. "В то же время в законодательстве необходимо предусмотреть очень простой принцип — если по завершению сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ, средства списываются из местного бюджета. Тогда будет стимул у муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей — контролировать коммунальные предприятия", — отметил он.

Такой механизм, считает Коболев, позволит сбалансировать отношения с тепловиками и завершить внедрение европейских кодексов на рынке газа.