МИНСК, 10 окт — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает на сохранение в 2020 году объема беспошлинной поставки нефти из России в 24 миллиона тонн, объем права на ее реэкспорт уточняется, сообщил в четверг в Минске заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

"По объему нефти у нас балансом предусмотрено 24 миллиона тонн. По индикативному балансу цифра неизменная", — сказал Бунаков журналистам.

Отвечая на вопрос, сохранится ли право для Белоруссии подвергнуть так называемой процедуре "перетаможки" 6 миллионов тонн из этого объема, он заявил, что "пока этот вопрос еще не решен".

Белоруссия также направила на рассмотрение России свои предложения по взаимным поставкам нефтепродуктов в рамках Союзного государства и рассчитывает на увеличение импорта в республику "по чувствительным позициям", добавил Бунаков.

Летом госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что собирает от белорусских компаний заявки на импорт для внутренних потребностей российских нефтепродуктов на 2020 год, чтобы согласовать с РФ индикативные балансы до 1 октября.

"Сейчас (предложения — ред.) находятся на рассмотрении в Российской Федерации… Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. По позициям чувствительным, таким, как масла, по которым было много обращений… Предусматривается увеличение, рассчитываем, что Россия поддержит наше предложение", — сказал Бунаков.