ТЮМЕНЬ, 10 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" и англо-голландская Shell подали заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на создание совместного предприятия "Меретояханефтегаз", рассчитывают на завершение сделки в конце 2019 года — начале 2020 года, сообщил журналистам первый замгендиректора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Мы подали заявку в ФАС. Мы подготовили эти решения для одобрения советом директоров "Газпром нефти" и "Газпрома". Сейчас проводим работу, чтобы корпоративные одобрения прошли до конца года. Нужно ещё получить решение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Рассчитываем, что в конце года — начале следующего года мы эту сделку завершим", — ответил Яковлев на вопрос, подали ли компании заявку в ФАС на создание совместного предприятия "Меретояханефтегаз".

"Газпром нефть" на Петербургском международном экономическом форуме подписала с Shell соглашение по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаз" и создании на его базе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. Управление совместной компанией будет осуществляться на паритетных началах.

В настоящее время "Меретояханефтегазу" принадлежит лицензия на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов СП также войдут лицензии на Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО.