МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 55,88 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

В целом компания увеличила добычу углеводородов на 9,7% — до 441,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 3,3% — до 9,063 миллиона тонн.