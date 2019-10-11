МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире и единственный в России производитель высоковольтных вводов — оборудования, без которого невозможна передача электроэнергии — компания "Изолятор" планирует выйти на рынок Саудовской Аравии, наиболее оптимальным путем для этого она считает локализацию в королевстве своего производства, рассказал гендиректор завода Александр Славинский в интервью агентству "Прайм" в преддверии визита президента РФ в Саудовскую Аравию.

"Рынок Саудовской Аравии зрелый, очень конкурентный и насыщенный. Все основные западные, да и восточные игроки работают на нем много лет, сложились свои устойчивые бизнес-связи и логистические цепочки, обычно новому игроку очень сложно зайти на такой рынок без превосходящего ожидания ценностного предложения", — рассказал Славинский.

Однако, по его словам, в такой борьбе за долю на рынке, вступить в которую можно лишь предлагая "суперсовременный продукт по супернизкой цене", есть шанс потерять всю потенциальную прибыль на 10 лет вперед, а взамен ничего не получить.

"Нам этот путь не очень нравится, а вот осознанный выбор локализации и получение конкурентных преимуществ за счет нее может дать нам уникальный шанс без тяжелых рыночных баталий выйти на рынок не только Саудовской Аравии, но и других стран Совета Арабского Залива", — считает Славинский.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ

По словам Славинского, преимущества локализации довольно очевидны. К примеру, инвестиции в создание в стране нового производства можно окупить за три-пять лет, а дальше — выйти на гарантированную прибыль. При этом производитель получает доступ к достойной системе преференций, созданной в Саудовской Аравии для собственной промышленности.

"То есть за вдвое меньший период с меньшими затратами получаешь эффект… Тем более, что собственного производства в Саудовской Аравии и во всех соседних странах такого продукта, как высоковольтные вводы, нет. Конкурировать с местным производителем не нужно. А конкурировать с производителями других стран — ну мы же в России конкурируем" — отмечает Славинский.

В настоящий момент рассматриваются различные варианты локализации, в том числе создание СП по производству узкой линейки оборудования с саудовским партнером. Им, к примеру, может стать саудовская компания-производитель трансформаторов Electrical Industries Company (EIC).

"Формы кооперации могут быть очень разные. Мы открыты к любой из них: от продажи лицензионного соглашения до создания совместного предприятия, совместного финансирования его создания", — говорит руководитель компании.

Окончательное решение планируется принять после анализа всех бизнес-кейсов. При этом Славинский отмечает, что главное инвестиционное управление Саудовской Аравии SAGIA в случае необходимости может оказать поддержку в привлечении до 75% от суммы инвестиционного финансирования.

"Что касается сроков, то мы хотели бы принять окончательное решение до конца октября и, возможно, в ходе бизнес-форума, приуроченного к визиту Владимира Владимировича Путина в королевство, подписать официальные документы, закрепляющие наше движение в этом направлении", — резюмирует он.

НЕ БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ

По словам Славинского, сейчас четко прослеживается заинтересованность саудовских партнеров в сотрудничестве. Не последнюю роль в этом играют дружественные отношения лидеров стран, которые в 2017 году укрепил визит Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. Но интерес производителя к выходу на рынок королевства возник за несколько лет до этого момента, и без трудностей тогда не обошлось.

"Много было различных барьеров, препон. Например, с российских IP-адресов невозможно было заходить на многие саудовские сайты. Приходилось искать обходные пути. Нельзя было даже просто начать переписку, потому что они по электронной почте наши письма зачастую не получали… В каждой стране существует своя специфика. И это только один из тех многих вопросов, которые приходилось решать", — рассказывает он.

"Но, как говорится, "дорогу осилит идущий…", — добавляет Славинский. Компании удалось привлечь к сотрудничеству команду опытных консультантов, которые помогли наладить прямые контакты с представителями королевства. Так, сегодня большая помощь оказывается со стороны SAGIA, отвечающей за привлечение иностранных инвестиций.

"А уже когда мы начали сотрудничать с нашими партнерами напрямую…, мы начали идти не наощупь, а целенаправленно. И на финале этого процесса мы прошли аттестацию в Saudi Electricity Company как потенциальный поставщик оборудования для ее нужд", — сообщил гендиректор завода. SEC — государственная компания-монополист на рынке Саудовской Аравии по производству, передаче и распределению электроэнергии.

Этап аттестации позволил производителю сформировать для себя четкое представление об особенностях, которыми должна обладать продукция, адаптированная под нужды королевства и близлежащих государств. Так, исполнение вводов для России напрямую не подойдет Саудовской Аравии из-за отличия классов напряжения.

"Нужно будет разработать и собрать несколько опытных образцов, провести ряд дополнительных испытаний на территории королевства, в рамках этих испытаний убедить уже воочию саудовских потенциальных потребителей в надежности и высоком качестве изготовления нашего оборудования. Это, конечно, большая и трудоемкая задача, но она уже такая, живая. Как говорят, это такие "приятные хлопоты", — отметил топ-менеджер.

Опираясь на имеющийся опыт, производитель уверен, что справится с поставленной задачей. "От полярных льдов до Каракумских песков, от океана на Дальнем Востоке через горы Тянь-Шань. Я уже не говорю про полюс холода в Сибири… Такого опыта нет ни у одной другой компании в мире", — замечает Славинский.

ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Одним из плюсов такого сотрудничества является сопутствующий этому процесс научно-практических исследований, который стороны могут осуществлять совместно. "Таким образом, мы сможем участвовать и оказывать прямое воздействие на процессы разработки и изменения технических требований, связанных с переходом электроэнергетики страны на новые современные технологии", — говорит он.

Так, в первых числах октября завод "Изолятор" посетила саудовская делегация представителей энергохолдинга EIC, которую возглавил гендиректор компании Тарик Аль-Тахини. Мероприятие состоялось при поддержке SAGIA, и в нем также принял участие глава SAGIA в России Абдурахман Аль-Мутлак. По итогам визита стороны подписали меморандум о намерениях, который фиксирует основные подходы и направления долгосрочного научно-практического сотрудничества.

Что касается самих инноваций, российский завод имеет возможность уделять этому вопросу больше внимания, чем любая транснациональная корпорация, отмечает топ-менеджер. "Дело не в том, какие позиции у конкурентов. Дело в том, что наше основное преимущество – это специализация десятилетиями, даже больше ста лет именно на таком продукте, как высоковольтный ввод", — говорит он.

"А другие крупные мировые корпорации — производители энергооборудования занимаются производством огромной номенклатуры совершенно разного оборудования, в том числе и высоковольтными вводами, которые составляют у них в объемах реализации ноль целых с чем-то процента. Соответственно, уровень внимания к производству, инвестиции в его развитие пропорциональны тому, сколько это предприятие приносит в общий карман. А все, что мы зарабатываем, все в себя и инвестируем, в собственное развитие. Поэтому мы их и догнали, и перегнали, и ушли вперед", — заключает Славинский.