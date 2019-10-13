ДУБАЙ, 13 окт — ПРАЙМ. Акции наподобие ударов по НПЗ в Саудовской Аравии не приносят результатов никому и тем, кто их осуществляет, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что эти атаки не достигли цели и существенно не повлияли на рынок нефти: колебания были, но незначительные.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на НПЗ Абкайк и Хурайс государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возникли пожары. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя.

"Здесь никаких не может быть сомнений. Подобные акции не приносят результатов ни для кого, в том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Но колебания были, на мой взгляд, не такие уж и значительные", — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд. Нефтяной Феникс - как Saudi Aramco возрождается после атак дронов

Путин отметил, что хотя первый толчок на рынке энергоресурсов был заметным, "буквально в течение недели все опять вернулось к естественным показателям ценовым".

"Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, они не позволят никуда цене скакнуть, ни вниз, ни вверх", — добавил президент.

Он напомнил позицию России, отметив, что Москва осуждает любые акты подобного рода.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Путин заявил, что у России нет никакой достоверной информации о том, что действительно произошло в ходе атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Представьте себе, не знаю. Я сразу на следующий день поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у министерства обороны. Нет, мы этого не знаем", — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"Но я сейчас не буду комментировать, кто должен бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу", — добавил он.

БУДУЩЕЕ

Россия будет работать с Саудовской Аравией и другими странами арабского мира, чтобы свести к нулю попытки дестабилизации на энергорынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все, что дестабилизирует рынок, все должно встречать нашу ответную реакцию. И мы, безусловно, будем работать в Саудовской Аравии с другими нашими партнерами и друзьями в арабском мире, с тем, чтобы нивелировать, свести к нулю попытки дестабилизации на рынке", — сказал Путин.

По его словам, все попытки дестабилизировать обстановку будут только сплачивать.

"Потому что наша цель стабилизировать ситуация на мировых рынках энергоносителей. А как техническая задача понизить объем резервов, запасов в мире, да, разумно, чтобы эти запасы не давили на цену", — добавил российский лидер.

Он сообщил, что сделано немало положительного.

"И все, что сделано было, сделано было не только в интересах не только производителей, но и потребителей, потому что и те, и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке. Все это было сделано, прямо скажу, при лидерстве наследного принца (Мухаммеда — ред.) бен Сальмана. Это во многом были его инициативы. Мы его поддержали. И видим, что сделали, поступили правильно", — заявил Путин.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.