КИЕВ, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство Украины одобрил решение о неотложных мерах, обеспечивающие поставки природного газа для предприятий теплового комплекса на подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщается на официальном портале украинского кабмина.

"Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольна территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов", — сообщает пресс-служба правительства Украины.

В июле Луганская теплоэлектростанция из-за прекращения поставок угля из РФ перешла на использование газа. Ранее власти Луганской области попросили представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму обсудить на переговорах в Минске поставки российского угля на "ДТЭК Луганская теплоэлектростанция".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.