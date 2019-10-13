ДУБАЙ, 13 окт — ПРАЙМ. Саудовскую Аравию можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком, она оказывает воздействие на мировой энергетический рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, Саудовская Аравия – одна из ключевых стран региона, безусловно. Она оказывает воздействие в силу своих возможностей, масштаба, скажем, деятельности в сфере энергетики. Саудовскую Аравию можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком. Оказывает воздействие на мировой энергетический рынок и в этом смысле на всю мировую энергетику", — сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

По этой причине, добавил российский лидер, взаимодействие РФ с Саудовской Аравией, "с королем и принцем Мухаммедом Бен Сальманом очень важно, и мы будем развивать эти отношения дальше".

Отвечая на вопрос о позитивной роли Бен Сальмана в отношениях с РФ, Путин заявил, что наследный принц уже "достаточно успешно" справляется с ней.

"У нас с ним действительно очень добрые личные отношения, он является инициатором многих наших начинаний, и эти инициативы двигаются, они живут, они реализуются. Но я уже говорил, вот, ОПЕК+ – это же его инициатива была работать с нами в таком ключе. Это же он поддержал создание платформы наших инвестфондов, и на 2 миллиарда уже проинвестировано. Это же он ставит вопрос о расширении нашего сотрудничества в сфере военно-технического взаимодействия. И там у нас складываются уже хороший пакет совместных мероприятий по этому направлению", отметил президент РФ.