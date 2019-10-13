ЭР-РИЯД, 13 окт — ПРАЙМ. Саудовская Аравия примет решение об ответных шагах на атаку на свои нефтяные объекты после установления точного места запуска ракет и дронов, будет консультироваться с партнёрами, заявил журналистам госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. "Сибур холдинг" думает о создании нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии

"Мы знаем, что дроны и ракеты были иранские, мы знаем, что атака была с севера, сейчас мы хотим определить, откуда конкретно. После этого мы примем решение о дальнейших шагах в консультациях с нашими партнёрами по всему миру", — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, исключен ли военный ответ на атаку дронов, аль-Джубейр отметил: "Я не говорил этого".

"Мы должны дождаться, когда завершится расследование. Мы проконсультируемся с нашими союзниками и увидим, какие варианты возможны и какой вариант ответа наиболее подходящий", — подчеркнул он.

Аль-Джубейр добавил, что все усилия Эр-Рияда направлены на то, чтобы "успокоить ситуацию в регионе".

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.