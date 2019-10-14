ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco может пройти в октябре, заявил председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румаийан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

"IPO Saudi Aramco пройдет очень скоро, наши планы продвигаются гладко и быстро. Вы услышите об этом очень скоро. Я думаю, что мы можем ожидать в этом месяце", — заявил Ар-Румаийан, который также является председателем Государственного публичного инвестиционного фонда (PIF).

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились сведения, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории. В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может провести листинг на саудовской бирже уже в ноябре.

РФПИ, Главное инвестиционное управление Саудовской Аравии (SAGIA) и Саудовский центр международных стратегических партнерств (SCISP) в понедельник на полях государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию проводят Российско-саудовский инвестиционный форум.