ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Экспорт нефти Саудовской Аравии сейчас составляет около 6,9-7 миллионов баррелей в сутки, сообщил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд на брифинге, прошедшем в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Сейчас, я думаю, что он составляет около 6,9-7 миллиона баррелей в сутки", — ответил министр на вопрос о текущем уровне экспорта нефти в стране.

Он отметил, что до конца года ожидается экспорт примерно на этом же уровне.

"Зимой потребление жидких углеводородов снижается, но это не будет сильное снижение, мы ожидаем также примерно 6,9 миллиона баррелей в сутки", — сообщил министр.

Кроме того, министр напомнил, что во избежание перебоев в поставках нефти после атак на объекты Saudi Aramco королевство задействовало свои собственные запасы. "Сейчас мы восстанавливаем их до коммерчески приемлемого уровня. Однако мы не наращиваем их только ради цели наращивания. Это важно понимать", — уточнил он.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии в середине сентября подверглись нападению, после чего страна, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, сократила добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.