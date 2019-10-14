ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Наиболее подходящим моментом для анализа результатов сделки ОПЕК+ будет декабрь, предварять исход этой встречи пока не стоит, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман на брифинге в рамках Российского-саудовского инвестиционного форума.

"Определенно ситуация на рынке не стабильна по многим причинам, которые касаются торговых вопросов, состояния мировой экономики… Но до декабря, я думаю, у нас есть время изучить, что происходит с запасами", — прокомментировал министр вопрос о наличии необходимости увеличения сокращения добычи нефти в рамках сделки.

"Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится в преддверии заседания ОПЕК в декабре. Я думаю, это будет подходящее время для того, чтобы рассмотреть наши обязательства и приверженность всех участвующих (в соглашении — ред.) стран. К этому моменту у нас будет лучшее представление о ситуации с запасами, спросом и предложением", — продолжил он.

"Думаю, что нам еще предстоит проделать дополнительную работу, чтобы гарантировать возвращение рынка и уровня (коммерческих нефтяных — ред.) запасов к норме. Но я бы не хотел предварять результаты встречи", — заключил министр.