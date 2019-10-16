МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский открыли новую подстанцию "Хованская", ставшую самым крупным питающим центром Новой Москвы, сообщили "Россети".

Установленная трансформаторная мощность подстанции — 700 МВА. ПС "Хованская" представляет собой питающий центр с широким диапазоном требуемых классов напряжения электросетей, необходимых для развития Московского региона. Подстанция была возведена в рекордно короткие сроки – за полтора года.

Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ составила 1,83 млрд рублей, что ниже стоимости строительства подстанций аналогичного типа (обычно превышает 2 млрд рублей), говорится в сообщении.

"Подстанция "Хованская" сразу в 1,5 раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. Важно, что для строительства подстанции было использовано отечественное оборудование", – отметил Собянин.

"Особенно важным является тот факт, что подстанция "Хованская" за счет территориальной близости к центру нагрузок позволит доставлять потребителям большой объем электрической мощности с минимальными потерями. Это обеспечит экономически и технически эффективное построение электрических сетей для присоединения новых абонентов, а близость питающего центра к крупным потребителям неизбежно приведет к снижению затрат заявителей на технологическое присоединение", — подчеркнул Ливинский.