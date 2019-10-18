МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что несмотря на разговоры о важности договора на транзит газа, надо понимать, что "Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах, в маленьких объемах".

"При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы — это практически тот же самый российский газ", — обратил внимание глава "Газпрома".

Медведев в свою очередь подчеркнул, что потребители на Украине страдают от покупки газа по реверсу. По его словам, "очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%". При этом Медведев заметил, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти.

Миллер также добавил, что продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (перехода Украины на третий энергетический пакет — ред.) еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", — отметил он.