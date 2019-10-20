БЕЛГРАД, 20 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует внести в правительство энергостратегию до 2035 года через месяц, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас как задача стоит внести в правительство в этом году стратегию. У нас сейчас проходит обсуждение публичное, и плюс мы на следующей неделе разошлем проект стратегии в федеральные органы власти для того, чтобы через месяц внести в правительство РФ", — сказал Новак.

Энергостратегия будет содержать задачи и ориентиры по развитию отраслей топливно-энергетического комплекса. Как сообщал директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков, документ будет содержать оптимистичный и пессимистичный варианты развития.