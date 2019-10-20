БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ) ведут с переговоры с "Газпромом" о совместном трейдинге сжиженного природного газа (СПГ), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В основном обсуждаются вопросы, связанные с трейдингом совместным сжиженного природного газа. Сегодня мировой рынок глобализируется, и Объединенные Арабские Эмираты также в этой сфере имеют интерес и специализацию, поэтому с "Газпромом" такая опция обсуждается",- сказал он.

Новак также уточнил, что "Новатэк" тоже становится глобальным игроком на рынке СПГ, поэтому, вероятно, тоже может интересоваться подобными проектами, однако более конкретной информации не дал.

В середине октября в ходе визита в ОАЭ Новак заявил, что считает перспективными направлениями для взаимодействия между российскими компаниями и эмиратскими партнерами развитие добычи, отрасли сжиженного природного газа, а также взаимодействие по мирному атому и в электроэнергетике.