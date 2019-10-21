МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Минвостокразвития внесло в правительство пакет законопроектов, один из которых предполагает поддержку совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" "Восток Ойл" на 2,6 триллиона рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, основной законопроект касается поддержки резидентов арктической зоны, в частности, предполагает введение пониженного НДПИ для арктических проектов.

Еще один документ предполагает льготы только для совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова "Восток Ойл" по освоению месторождений Таймыра. Так, он предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения на сумму инвестиций и другие послабления. Такие льготы должны принести таймырскому мегапроекту, который подразумевает совместное освоение Ванкорского кластера "Роснефти" и ее участков на Таймыре с расположенным там Пайяхским месторождением "Нефтегазхолдинга", 2,6 триллиона рублей.

В Минвостокразвития и аппарате вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Арктику) не ответили газете.

После внесения законопроекта в правительстве предполагается провести согласительное совещание. По словам трех собеседников издания, проект внесен с разногласиями с Минфином, но решающее слово в обсуждении пакета льгот должен сказать президент. "Предполагалось, что совещание с его участием по этому вопросу пройдет еще в августе, но оно так и не состоялось, дата до сих пор неизвестна", — пишет газета.

Камень преткновения — объем предоставляемых льгот, который, возможно, еще будет предметом обсуждений, считает старший директор группы по природным ресурсам Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, участникам "Восток Ойл" придется решать задачу привлечения дополнительного финансирования даже в случае предоставления льгот.