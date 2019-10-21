МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии может подняться не менее, чем на 150 тысяч баррелей в сутки к концу 2020 года с текущего уровня в 1,3 миллиона баррелей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на слова председателя государственной нефтяной корпорации NOC Мустафы Саналлы.

Согласно сообщению, правительство объявило о намерении выделить дополнительный миллиард долларов ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) для компенсации недостающих платежей из согласованного государственного бюджета на 2019 год. Отмечается, что выплата компании еще не была произведена.

"Добыча увеличится как минимум на 150 тысяч баррелей в день к концу 2020 года, а затем до 2,1 миллиона баррелей в следующие пять лет в случае получения обещанной выплаты и обеспечения необходимой степени безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, Саналла заявил, что в том случае, если компания начнет распадаться на независимые части из-за недостаточной государственной поддержки, добыча нефти может сократиться на 500 тысяч баррелей в сутки.

NOC является ливийской национальной нефтегазовой компанией, штаб-квартира которой расположена в Триполи. Все акции компании находятся у правительства Ливии.