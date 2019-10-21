БЕЛГРАД, 21 окт /ПРАЙМ/. Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также дополнительно расширять подземное газохранилище "Банатский двор" с помощью Газпрома, заявил президент страны Александр Вучич.

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Белград в минувшую субботу выразил надежду, что строительство газопровода "Турецкий поток" завершится к началу 2020 года.

"Что бы мы и как ни делали с Россией, это им (на Западе – ред.) мешает. И виньяк (сербский коньяк), который мы продаем, и газ, который закупаем. На последней встрече на Западе, на конференции Вышеградской группы (Венгрия, Польшая, Словакия, Чехия) в Праге, я им при журналистах сказал: "Чего вы от нас хотите? Чтобы мы покупали газ вдвое дороже, чтобы продемонстрировать кому-то лояльность против России?" — заявил Вучич агентству Sputnik.

По его словам, предлагаемые Западом ограничения, например на процентное содержание в природном газе метана, не отвечают интересам Сербии, "потому что нам подходит российский газ с высоким процентом метана".

"Я сказал им: можете сменить меня завтра, вы очень мощные. Но платить вместо 1,5 миллиарда или 2 миллиардов 3 или 4 миллиарда, отнимать на это деньги у пенсионеров, зарплаты у работников и медицинских сестер, чтобы вы нас похвалили, похлопали по плечу, мне такое не приходит в голову", — отметил сербский лидер.

"То, над чем мы работали с РФ и (главой Газпрома) Алексеем Миллером – подземное газохранилище "Банатский двор". Мы должны его расширить, нам мало объема в 450 миллионов кубометров. Есть проект расширения на 750 миллионов кубометров, но мы должны размышлять о резком подъеме промышленности Сербии и увеличить это до 2 или 3 миллиардов кубометров", — подчеркнул Вучич.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.