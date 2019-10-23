МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Доплаты из бюджета РФ нефтекомпаниям за удержание цен на бензин и дизельное топливо в 2019 году в рамках специального демпфирующего механизма вырастут в 1,5 раза по сравнению с планировавшимся ранее уровнем, до 426,6 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет на 2019-2021 годы, размещенном в базе данных Госдумы.

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

"Сумма возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, оценивается в размере 426,6 миллиарда рублей… объем возмещения увеличен на 133,76 миллиарда рублей. На увеличение возмещения повлияли корректировка расчета демпфирующей компоненты акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, изменение курса доллара США по отношению к рублю и цены на нефтепродукты", — говорится в пояснительной записке.

Поясняется, что, в частности, изменения в расчетах демпфера, вступившие в силу с 1 июля, увеличат выплаты по нему на 31,7 миллиарда рублей, но частично это компенсирует повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых с 1 октября (бюджет получит 11,7 миллиарда рублей благодаря этой мере). А изменение соотношения цены на нефть и цен на нефтепродукты даст прирост выплат по демпферу в 114,5 миллиарда рублей, изменение же курса доллара к рублю — в 41,23 миллиарда.