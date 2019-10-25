МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за девять месяцев 2019 года выросла более чем в 5 раз, до 100,4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"Россети" объясняют такой рост прибыли повышением эффективности дочерних компаний и ростом их инвестиционной привлекательности, а также ростом рыночной капитализации.

Выручка за указанный период осталась на прежнем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровне — более 26 млрд рублей.

В сообщении компании отмечается, что в 2019 году премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым поддержаны предложенные руководством холдинга законодательные инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы в электроэнергетике, а сами "Россети" передали в Минэнерго РФ обновленный вариант стратегии холдинга.

"Все эти шаги направлены на обеспечение стабильности финансово-экономических показателей компании «Россети» в долгосрочной перспективе и повышение доходности её акционеров и инвесторов, что находит отражение в полученных результатах", — говорится в сообщении компании.