БАКУ, 26 окт — ПРАЙМ. Бангладеш хотел бы построить вторую атомную электростанцию в стране и готов отдать приоритет российским компаниям при объявлении международного тендера, сообщил РИА Новости министр иностранных дел страны Абул Калам Абдул Момен в ходе саммита Движения неприсоединения в Баку.

"Конечно, они будут первыми", — заявил министр, отвечая на вопрос о возможном приглашении российских компаний к участию.

"Мы открыты для мирного использования атомной энергии, и мы начали одну (АЭС) и хотели бы иметь больше энергии, поскольку мы страна, испытывающая нехватку энергоресурсов. Атомная энергия дешевая. Поэтому… мы бы хотели иметь вторую атомную электростанцию. У нас хорошие взаимоотношения с Россией, и они предлагают отличные договоренности в отношении ядерных отходов, они заберут их обратно. Мы объявим международный тендер и выберем любой из наилучших представленных нам вариантов", — заявил Момен.

Ранее руководитель главного административно-финансового управления проекта по сооружению атомной станции Алак Чакраборти сообщил РИА Новости, что эксплуатация первой в Бангладеш АЭС "Руппур", которая будет построена с участием России, начнется по графику в 2023 году.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года, второго энергоблока — 14 июля 2018 года.

Восемнадцатый саммит Движения неприсоединения открылся в пятницу в столице Азербайджана. В организацию входят 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках. Среди почетных гостей президенты Ирана, Кубы, Венесуэлы и Туркменистана, а всего свое участие подтвердили 158 стран.