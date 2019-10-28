МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением трехсторонних консультаций в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", — говорится в сообщении.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Две страны и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС после 2019 года.