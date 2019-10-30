МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Около 23,8 тысячи человек в Иркутской области остается без электроснабжения из-за сильного ветра, следует из материалов Минэнерго РФ.

29 октября с 13.57 по московскому времени по настоящее время происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ИЭСК — электросетевая компания, входит в состав непрофильных активов "Русгидро").

"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей области (около 23,8 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 16,5 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Утром ГУМЧС региона сообщало, что аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в 35 населенных пунктах Нижнеилимского, Нижнеудинского, Братского, Зиминского, Тайшетского и Чунского районов после шквального ветра.

Синоптики прогнозируют в Приангарье 30 октября усиление западного ветра до 27 метров в секунду, а также дождь, мокрый снег, метели.