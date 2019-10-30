МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Инвестиционный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) подписал контракт о кредите в 10 миллиардов долларов в связи с приобретением компанией Saudi Aramco доли PIF в нефтехимической компании Saudi Basic Corporation (Sabic), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на топ-менеджера фонда.

"Инвестиционный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund подписал контракт о кредите в 10 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

По словам главы отдела финансов PIF Алиреза Заими, кредит будет предоставлен консорциумом из 10 банков, он связан с приобретением Saudi Aramco доли инвестиционного фонда в Sabic.

В марте Saudi Aramco объявила о покупке у PIF 70% в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation за 69,1 миллиарда долларов.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.