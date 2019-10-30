БУДАПЕШТ, 30 окт — ПРАЙМ. Соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию, которые были заключены между "Лукойлом", "Транснефтью" и венгерской MOL в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, позволят увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года, заявил российский лидер.

"Лукойл", "Транснефть" и венгерская компания MOL подписали соглашения, реализация которых позволит увеличить экспорт российского топлива в Венгрию по трубопроводу "Дружба" до 2025 года", — сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Речь идет о продлении контракта по поставкам в Венгрию и Словакию.

По словам Путина, Венгрия является приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу из России по имеющимся и новым маршрутам.

"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок", — сказал он.

Участие в "Турецком потоке" представляет для Венгрии большой интерес с точки зрения обеспечения энергобезопасности страны и повышения ее роли в энергетике Европы, РФ будет только приветствовать присоединение венгерских партнеров к этому проекту, добавил президент РФ.

В свою очередь, Орбан отметил, что для Венгрии важно, чтобы российский газ шел не только с Украины, но и из других стран.

"Если в Венгрию газ из России поступает только через Украину, это с точки зрения суверенитета не очень приемлемое решение, поэтому для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии", — сказал Орбан, отвечая на вопрос о "Турецком потоке".

При этом Венгрия хочет остаться суверенной в энергетике, поэтому рассматривает другие возможности поставок энергоносителей, кроме России, добавил он.

Путин сообщил, что Россия приветствует решение Дании по "Северному потоку-2", страна проявила себя как ответственный участник международного диалога, защищающий свои интересы и учитывающий интересы партнеров в Европе.

В ходе встречи с Орбаном он затронул ситуацию на Украине с учетом поставок энергоносителей через эту страну.

"Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине — прежде всего, конечно, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей российскими энергоносителями", — сказал Путин.