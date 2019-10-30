БУДАПЕШТ, 30 окт /ПРАЙМ/. Работы по прокладке газопровода к "Турецкому потоку" проложат в Венгрии достаточно быстро, если Будапешт заинтересован в присоединении к проекту, по территории страны нужно будет проделать работы всего на 15 километрах, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он отметил, что российская сторона будет только приветствовать участие Венгрии в этом проекте.

"В конце этого года мы закончим уже весь "Турецкий поток" — по Черному морю уже закончили, на территории закончим работу. В конце следующего года примерно закончим работы вместе с болгарскими и сербскими партнерами. А по венгерской территории всего 15 километров", — заявил Путин на совместной с Орбаном пресс-конференции.

"В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами, начать эту работу уже в начале следующего года, и закончим ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована. Насколько мы себе представляем, ответ на этот вопрос положительный", — продолжил российский лидер.