АЛМА-АТА, 4 ноя — ПРАЙМ. Казахстан ввел временный запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы страны автомобильным транспортом, соответствующий совместный приказ министров энергетики и финансов, а также главы Комитета нацбезопасности опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТНВЭД ЕАС, за исключением случаев вывоза в бензобаках автомобильных транспортных средств, установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", — говорится в тексте приказа.

Согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТНВЭД ТС), к данным видам товаров относятся, в частности, нефтепродукты, смазочные материалы и присадки к нефтепродуктам.

Документ вступил в силу 2 ноября текущего года.

Пресс-служба министерства энергетики Казахстана ранее сообщала, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане ниже, чем в соседних Киргизии и России. По данным Минэнерго, на фоне диспаритета цен в приграничных регионах республики "имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов". Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.