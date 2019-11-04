МОСКВА, 4 ноя /ПРАЙМ/. Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в новых исковых требованиях компании к "Газпрому", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошедшей неделе, есть требование пересмотреть транзитный тариф.

Витренко 2 ноября заявил, что "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов.

"Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф", — заявил в понедельник Витренко на странице в Facebook.

По его словам, "Нафтогаз" будет требовать пересмотра транзитного тарифа с 13 марта 2018 года, когда компания направила запрос о пересмотре тарифа с экономическим обоснованием и расчетами в "Газпром" по 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года " Газпром " направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с " Нафтогазом " на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.