МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 ноября, увеличились на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 446,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 1,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,6 миллиона баррелей в день, как и неделей ранее.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,7 миллиона баррелей — до 47,7 миллиона.

Запасы бензина сократились на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 217,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 600 тысяч баррелей, или на 0,5%, составив 119,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,9 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 700 тысяч баррелей, до 641 миллиона баррелей.