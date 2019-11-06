МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в январе-сентябре 2019 года сократилась на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 54,094 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании уменьшилась на 7,3% и составила 523,614 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 44,4%, до 157,971 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочерняя компания "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.