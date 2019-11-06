МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Вознаграждения членов правления "Роснефти" по итогам девяти месяцев 2019 года сократились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 2,97 миллиарда рублей, следует из ежеквартального отчета компании.

Эти вознаграждения включают заработную плату, премии и компенсационные выплаты. В прошлом году за январь-сентябрь показатель составил 3,009 миллиарда рублей. В правление "Роснефти" в настоящее время входят 11 человек.

Как сообщается в материалах "Роснефти", из общей суммы вознаграждений заработная плата членов правления по итогам девяти месяцев текущего года составила 585,7 миллиона рублей против 573,03 миллиона рублей годом ранее. Премии составили 1,51 миллиарда рублей против 1,67 миллиарда рублей в отчетном периоде прошлого года. На выплаты за время нахождения в командировках и иные виды вознаграждений пришлось 785,57 миллиона рублей против 676,42 миллиона рублей по итогам девяти месяцев 2018 года.

"Вознаграждения членам правления "Роснефти" в третьем квартале сократилась по сравнению с апрелем-июнем 2019 года на 64%. Общая сумма выплат членам правления компании в январе-сентябре 2019 года сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — сообщил представитель компании.

Он уточнил, что выплаты членам правления "Роснефти" во втором квартале включали премию по итогам предыдущего года, а также разовую премию в связи с вручением государственных наград.

"Президент РФ в апреле наградил более 60 сотрудников "Роснефти", в том числе членов правления компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Также, выплаты премий во втором квартале членам правления компании были связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 миллиарда рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии "Роснефть-2022" в области технологического развития", — прокомментировал представитель "Роснефти".