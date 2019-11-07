МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ не исключает, что возможно потребуется строительство новой электрогенерация на Дальнем Востоке, для снабжения тяги поездов на Восточном полигоне дополнительно потребуется порядка 4 ГВт мощностей, сообщил на заседании профильного комитета Совета Федерации замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Вячеслав Скулкин.

"В настоящий момент у нас создана рабочая группа. "Российским железным дорогам" в конце сентября направлен итоговый перечень нагрузок. Сейчас он корректируется, но в целом это порядка 4 ГВт мощности потребуется дополнительно в Сибири и на Дальнем Востоке для снабжения тяги поездов", — заявил Скулкин.

"Под эти нагрузки мы планируем в течение двух-трех месяцев сформировать перечень мероприятий, в том числе не исключаем потребность в строительстве объектов генерации, скорее всего, в Дальневосточном федеральном округе. В Сибири, скорее всего, мы обойдемся тягой, которая есть и остановимся на строительстве магистральной инфраструктуры", — сказал он.

Модернизация Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, позволит российским компаниям ежегодно вывозить дополнительный объем грузов с крупнейших месторождений Сибири в направлении Дальнего Востока и будет способствовать развитию промышленных предприятий региона.