МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Юнипро" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,1 копейки на акцию, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Юнипро" по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО "Юнипро" по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 15 декабря.

Общий объем выплат составит 7 миллиардов рублей, отмечает компания. В прошлом году выплата на акцию по результатам девяти месяцев также составила 11,1 копейки на акцию или в целом 7 миллиардов рублей.

В марте совет директоров "Юнипро" одобрил новую дивидендную политику компании, которая закрепляет основные принципы выплат акционерам на период до 2022 года. Компания намерена выплачивать дивиденды не реже двух раз в год.

Так, компания планирует выплатить в качестве дивидендов 14 миллиардов рублей в течение 2019 года, что составит 0,222 рубля в расчете на одну обыкновенную акцию. Дальше компания рассчитывает, что возобновление оплаты за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС позволит "Юнипро" увеличить дивидендные выплаты и стабильно их поддерживать на уровне 20 миллиардов рублей в год в 2020-2022 годах, что составит 0,317 рубля на одну обыкновенную акцию.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.