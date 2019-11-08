КИЕВ, 8 ноя /ПРАЙМ/. Транзит нефти через Украину в страны Европы в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,9% — до 1,270 миллиона тонн, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Укртранснафта".

"Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в октябре 2019 увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% — до 211 тысяч тонн. А транзит нефти в страны Европы в октябре этого года… вырос на 2,9% — до 1,270 миллиона тонн", — сообщили в компании.

Отмечается, что общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины в октябре составил 1,481 миллиона тонн, что на 3,8% больше, чем в октябре 2018 года.

Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам десяти месяцев 2019 составляет 12,606 миллиона тонн нефти (на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 1,968 миллиона тонн (на 13,2% больше, чем в январе-октябре 2018 года), а транзит — 10,637 миллиона тонн (снижение на 4,3%).

"Компания продолжает наверстывать недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае из-за попадания в него нефти с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов", — сообщили в "Укртранснафте".