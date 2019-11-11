МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 27,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 10,904 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период составила 69,825 миллиарда рублей, что на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными факторами, повлиявшими на динамику показателя, являются рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии и меры по оптимизации производственной деятельности. Показатель EBITDA вырос на 36,7%, до 22,146 миллиарда рублей.

Операционные расходы увеличились на 4,7%, составив 56,42 миллиарда рублей, в том числе в связи с увеличением расходов на топливо.

Операционная прибыль увеличилась на 42,9%, до 14,785 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 35,6%, до 13,428 миллиарда рублей.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).