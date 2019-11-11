МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" за девять месяцев 2019 года нарастил добычу нефти на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65,43 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Добыча нефти без учета проекта "Западная Курна-2" в Ираке увеличилась на 0,7% — до 64,238 миллиона тонн. Добыча углеводородов за отчетный период выросла на 1,6% — до 2,337 миллиона баррелей в сутки.

За девять месяцев 2019 года объем переработки нефтяного сырья на НПЗ группы составил 51,7 миллиона тонн, что на 2,8% больше, чем за девять месяцев 2018 года. В третьем квартале 2019 года объем переработки в среднесуточном выражении вырос на 7,3% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.