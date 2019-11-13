ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя /ПРАЙМ/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная", компания "СИП-ТОР" приступила к строительству нефтегазового индустриального парка на Сахалине, информирует Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Проект нацелен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в Сахалинской области. Индустриальный парк будет включать лаборатории, производственные здания, учебный центр и склады. Кроме того, резиденты смогут использовать отдельные площадки для создания производства, используя готовую инфраструктуру парка", — говорится в сообщении.

КРДВ предоставило ООО "СИП-ТОР" земельный участок площадью 31,5 гектара для реализации инвестпроекта. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2023 года.

По информации КРДВ, "СИП-ТОР" вложит в проект почти 8 миллиардов рублей и создаст около 60 рабочих мест. "Резиденты самого Сахалинского индустриального парка планируют дать работу почти 1,4 тысячи человек и вложить в объект более 40 миллиардов рублей", — отмечает пресс-служба.

ТОР "Южная" создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года для развития локального производства продуктов питания в регионе. В настоящее время инвестиционную деятельность в ТОР в рамках соглашений, подписанных с КРДВ, ведут восемь резидентов. Общий объем инвестиционного портфеля составляет 20,2 миллиарда рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 974 рабочих места. Свыше 7,9 миллиарда рублей резиденты уже инвестировали и создали 462 рабочих места.