БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Россия предлагает взаимовыгодное сотрудничество со странами БРИКС в сфере мирного атома, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

По его словам, Россия уже активно работает в области мирного атома с Китаем и Индией.

"Предлагаем взаимовыгодные проекты в атомной энергетике и всем другим странам объединения", — сказал он.