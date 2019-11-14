Путин: РФ предлагает странам БРИКС взаимовыгодное сотрудничество в сфере мирного атома
БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Россия предлагает взаимовыгодное сотрудничество со странами БРИКС в сфере мирного атома, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.
По его словам, Россия уже активно работает в области мирного атома с Китаем и Индией.
"Предлагаем взаимовыгодные проекты в атомной энергетике и всем другим странам объединения", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20191114/830544881.html