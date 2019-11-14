МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"В Ставропольском районе горит цех по переработке нефтепродуктов на площади 420 квадратных метров", — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлечены 37 человек и 10 единиц техники.