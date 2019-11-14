БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по газу с Белоруссией идут по плану, он рассчитывает, что эти вопросы будут отрегулированы до конца года.

"Переговоры с Белоруссией идут по плану. Я надеюсь, что до конца года мы это отрегулируем", — сообщил Путин журналистам в четверг, отвечая на вопрос о ходе переговоров по газу с Белоруссией, текущий контракт с которой истекает 31 декабря.