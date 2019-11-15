КИЕВ, 15 ноя /ПРАЙМ/. Около 615 миллионов долларов необходимо для финансирования угольной отрасли на Украине, сообщил в четверг Независимый профсоюз горняков.

"По нашим расчетам, для своевременной выплаты заработной платы горнякам, введения в действие новых забоев, безопасной добычи угля и воплощения в жизнь программ, которые могут обеспечить стабильную работу государственных предприятий, необходимо почти 15 миллиардов гривен (615 миллионов долларов)", — говорится в сообщении в Facebook.

По данным профсоюза, в бюджет заложен "минимум" — менее 3 миллиардов гривен (123 миллиона долларов).

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.